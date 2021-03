Kritik an Schul-Konzept : „Es funktioniert einfach nicht“: Maischbergers Frontalangriff auf Laschet

Laschet äußerte sich außerdem zum Astrazeneca-Impfstopp und verteidigte Gesundheitsminister Jens Spahn.

Berlin | Beim Thema Schulen geriet die Moderatorin mit CDU-Chef Armin Laschet aneinander. In ihrer ARD-Sendung "maischberger. die woche" sollte es am Mittwochabend unter anderem um die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie den Astrazeneca-Impfstopp sowie gehen – doch besonders hitzig wurde es beim undurchsichtigen Konzept zu den Schulöf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.