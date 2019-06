Nach Hamburger Vorstoß : Es bleibt Diebstahl: "Containern" soll nicht legalisiert werden

Der Grünen-Antrag aus Hamburg ist von den CDU-Justizministern abgeschmettert worden.

von dpa

06. Juni 2019, 13:58 Uhr

Lübeck-Travemünde | Die Justizminister der Länder haben sich nicht auf einen Vorstoß einigen können, das sogenannte Containern strafrechtlich nicht mehr zu verfolgen.

Die Mehrheit der CDU-Länder lehnte einen entsprechenden Antrag von Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) ab, wie bei der Abschlusspressekonferenz der Justizministerkonferenz am Donnerstag in Lübeck-Travemünde mitgeteilt wurde. Bisher wird das Entwenden von in der Regel abgelaufenen Lebensmittel aus Containern als Diebstahl oder Hausfriedensbruch gewertet.

Minister Steffen enttäuscht

Steffen zeigte für die Entscheidung kein Verständnis: "Es versteht kein Mensch, warum die Entnahme von Müll bestraft werden muss", sagte der Grünen-Politiker. In Deutschland würden jedes Jahr Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. "Dass Menschen auch noch strafrechtlich verfolgt werden, die beim Containern gegen diese Verschwendung aktiv werden, halte ich für falsch."

Laut Steffen scheiterte sein Vorstoß am Widerstand der unionsgeführten Ministerien. "Wie beim Klimaschutz merkt man auch hier, wie weit sich CDU und CSU von der Bevölkerung entfernt haben und der Realität verweigern", kritisierte er.



Weiterlesen: Umstrittenes "Containern": Zwei Studentinnen in Bayern verurteilt