Angriffe auf Syriens Proviz Idlib : Erdogan: Türkei hat "Chemiewaffen-Anlage" in Syrien zerstört

Die Türkei hat nach eigenen Angaben umfassende Angriffe auf Ziele im Nordwesten Syriens gestartet.

von afp und dpa

29. Februar 2020, 11:14 Uhr

Ankara | Die Türkei hat nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Syriens Provinz Idlib umfassende Angriffe gestartet. Dabei seien Lagerhäuser mit Chemiewaffen sowie Luftabwehrsysteme und Landebahnen zerstört worden, sagte Erdogan am Samstag.

Die Anlage der syrischen Führung 13 Kilometer südlich von Aleppo sei in der Nacht zum Samstag zerstört worden, hatte ein hochrangiger türkischer Regierungsvertreter vorab mitgeteilt. Nähere Angaben zu dem Angriff machte er nicht, sondern sagte lediglich, die türkische Armee sei auch gegen "eine große Zahl anderer Regime-Ziele" vorgegangen.

33 türkische Soldaten in Idlib getötet

Der Konflikt zwischen der Türkei und der von Russland unterstützten syrischen Armee war am Donnerstag mit dem Tod von 33 türkischen Soldaten bei Luftangriffen in der Provinz Idlib eskaliert. Ankara reagierte mit Vergeltungsangriffen. Die syrische Offensive in Idlib hat bereits hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad will mit der Offensive nach neun Jahren Krieg die letzte Rebellenhochburg im Land unter seine Kontrolle bringen.

