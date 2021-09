„Shutdown“-Gefahr : Entscheidungswoche im US-Kongress - „Shutdown“ droht

Im US-Kongress ist eine entscheidende Woche angebrochen. Präsident Biden hat gleich auf mehreren Fronten zu kämpfen - unter anderem gegen einen drohenden „Shutdown“.

Washington | In den USA rückt die Gefahr eines teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ab Ende der Woche näher. Die Republikaner blockierten am Montagabend (Ortszeit) bei einem formalen Votum im US-Senat eine Vorlage, mit der Finanzierung der Regierung über das Ende des Haushaltsjahres an diesem Donnerstag hinaus vorerst gesichert werden sollte. Das n...

