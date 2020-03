Nach Debakel am "Super Tuesday" : Elizabeth Warren zieht Präsidentschaftskandidatur zurück

Es war bereits abzusehen, dass Elizabeth Warren sich nach ihrem miserablen Abschneiden am "Super-Tuesday" verabschiedet.

von afp

05. März 2020, 17:01 Uhr

Washington | Die US-Senatorin Elizabeth Warren steigt Medienberichten zufolge aus dem Präsidentschaftsrennen der Demokraten aus. Mehrere US-Medien berichteten am Donnerstag, die linksgerichtete Politikerin werfe nach ihrem schlechten Abschneiden am Superwahltag "Super Tuesday" das Handtuch. Am Mittwoch war bereits der Multimilliardär Michael Bloomberg aus dem Rennen

