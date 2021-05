Polizeireform ungewiss : Ein Jahr nach George Floyds Ermordung: Amerikas Cops töten weiter

Vor einem Jahr ermordete ein weißer Polizist den Afroamerikaner George Floyd. Die Aufnahmen, wie langsam das Leben aus dem Mann gedrückt wird, gingen um die Welt. Wie geht es mittlerweile in den USA zu?

Washington | US-Präsident Joe Biden empfängt am Dienstag die Familie des Afro-Amerikaners George Floyd im Weißen Haus. Damit rücken auch jene Bilder wieder in den Vordergrund, die vor einem Jahr weit über die USA hinaus die Menschen erschütterten. Floyd fleht in Polizeigewalt immer wieder um sein Leben. "Ich kann nicht atmen", bettelt er in Minneapolis die vier Co...

