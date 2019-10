30 Jahre nach dem Mauerfall : Egon Krenz feiert in Berlin die DDR – Party mit 350 Genossen

Im Vorfeld der Feier zum 70. Jahrestag der Staatsgründung der DDR gab es Irritationen um den Veranstaltungsort.

von Jakob Koch

14. Oktober 2019, 15:37 Uhr

Berlin | Während die einen den 30. Jahrestag des Beginns der friedlichen Revolution in Leipzig feiern, hängen andere lieber der SED-Diktatur hinterher. DDR-Nationalhymne, Soljanka, "Freundschaft" – die Zutaten der "Festveranstaltung zum 70. Jahrestag der Gründung der DDR" waren für die rund 350 Gäste vertraut. Mit dabei: Genosse Egon Krenz, der letzte Staatsratsvorsitzende der Deutschen Demokratischen Republik.

Der mittlerweile 82-Jährige war als "Stargast" ins kommunale Freizeitforum Marzahn geladen worden – um die Veranstaltung hatte es zuvor Irritationen gegeben: Laut Anmeldung wollte dort "eine Seniorensportgruppe ein Jubiläum in geschlossener Gesellschaft" feiern, wie die Zeitung "BZ" berichtet. Deren Zulassung bedaure mittlerweile auch das zuständige Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Krenz hatte nach dem erzwungenen Rücktritt von Erich Honecker am 18. Oktober 1989 kurzzeitig die Macht übernommen. Nach dem Mauerfall trat die SED-Führungsriege am 3. Dezember 1989 mit Krenz an der Spitze zurück. Anfang 1990 wurde Krenz aus der SED/PDS ausgeschlossen.

Ellenbogen-Gesellschaft im Osten

Bei der Erinnerung an den 70.Jahrestag der DDR-Staatsgründung konnte Krenz 45 Minuten lang vor den meist betagten Gästen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf seine Sicht auf die Entwicklung predigen. Die "Berliner Zeitung" zitiert aus seiner Rede – eine wenig überraschend positive, auch wenn er gleich betont: "Wir glorifizieren die DDR nicht." Laut Krenz sei die DDR 1989 nicht pleite gewesen und doch von der BRD "übernommen" worden – dann habe der "Ellenbogen" im Osten Einzug gehalten, eine "gerechte, friedliche und vernünftige Welt" sei geendet.

Hintergrund Verurteilung wegen Todesschüssen 1993 beginnen Ermittlungen gegen Krenz wegen der Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze. Im Juli 1995 erhebt die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage wegen "Totschlags und Mitverantwortung für das Grenzregime der DDR". Zwei Jahre später verurteilt die Große Strafkammer im Landgericht Berlin Krenz wegen Totschlags in vier Fällen zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten. Er kommt nach wenigen Tagen aufgrund einer Haftbeschwerde wieder frei, 1999 bestätigt der Bundesgerichtshof die Haftstrafe gegen Krenz wegen der Todesschüsse an der Mauer. 2003 wird er vorzeitig aus der Haft entlassen, der Rest der Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt.





Bereits in der jüngeren Vergangenheit hatte sich Krenz über die Stärke der AfD in ostdeutschen Ländern geäußert. In einem Gespräch mit dem "Spiegel" führte er die Entwicklung auf das "Versagen der etablierten Parteien" zurück. Er kenne eine Menge Leute, die ihm erzählten, dass sie aus Protest AfD wählten, obwohl sie gar nicht wüssten, was die Partei wolle, so Krenz in dem Interview. "Denen rate ich: Keine Kränkung kann rechtfertigen, Nazis und Neonazis zu wählen." In der DDR seien etwa die Menschen auf dem Land versorgt und gut angebunden gewesen. "Das alles ist weg. Die Leute sind enttäuscht, und die AfD bietet sich als Protestventil an."

Leser-Quiz: Was wissen Sie über die deutsche Einheit?



Die Toten an der Mauer, so Krenz bei seiner Rede in Berlin, "bedauere" er – nach aktuellen Erkenntnissen starben mindestens 140 Menschen. Zudem habe es in der DDR Menschen gegeben, "die sich nicht so wohl gefühlt haben." Beifall und Bravo-Rufe am Ende seiner Rede, als er sagte: "Wir lassen unser sinnvolles Leben nicht in den Schmutz ziehen."