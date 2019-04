Keine Klarheit, was das Ziel sein soll : EVP-Spitzenkandidat Weber gegen Änderung des Brexit-Fahrplans

"Das heutige Europa ist das beste, das es je gab.“ Manfred Weber, Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl am 26. Mai, warnte bei einem Treffen mit Vertretern aus Wirtschaft und Kultur in München am Samstag eindringlich vor dem Einfluss von Nationalisten. Der Niederbayer, der auch Präsident der EU-Kommission werden will, lehnt zudem eine Verlängerung der Brexit-Frist ab.

von Ralf Geisenhanslüke

07. April 2019, 18:54 Uhr

München | Manfred Weber ist für den nächsten Schritt bereit. Seit 15 Jahren sitzt der CSU-Politiker im Europäischen Parlament, ist Vorsitzender der EVP und greift nun nach dem EU-Kommissionsvorsitz. Den Weg dorthin plant Weber beharrlich und mit viel europapolitischer Erfahrung.

Der Dreiklang Bayern, Deutschland und Europa

Beim bayerischen Wahlkampfauftakt am Wochenende in München und Straubing spricht er oft von „Bayern, Deutschland und Europa“. Als überzeugter Europäer weiß er aber, dass er beim europaweiten Wahlkampfstart in Griechenland die andere Reihenfolge benutzen muss. Revolutionäre Positionen, die den Zusammenhalt im konservativen Lager gefährden könnten, vertritt der Niederbayer beim Hintergrundgespräch mit Prominenz aus Wirtschaft und Kultur am Samstag in München nicht.

Der Frieden in Europa als höchstes Gut und der „European Way of Life“ stehen im Zentrum seiner Botschaften. „Ich will mir das heutige Europa von niemandem wegnehmen lassen. Es ist das beste Europa, das es je gab“, warnt Weber eindringlich vor dem Einfluss von Nationalisten und Populisten, sollten diese zu viele Stimmen bei der Europawahl erhalten. Er sieht nur für ein weiterhin geeintes Europa realistische Chancen im Handelswettbewerb mit den Großmächten USA, China und Russland.



Keine Brexit-Verlängerung ohne klares Ziel

Eine klare Haltung hat Weber zum Brexit-Chaos: „Es darf keine Verlängerung der Frist geben, ohne Klarheit, was das Ziel ist.“ Dass die Briten bei der Europawahl abstimmen, ohne sich auf das Prozedere danach eingelassen zu haben – für Weber unvorstellbar. Ebenso ein Beitritt der Türkei. „Wenn ich gewählt würde als Präsident, würde ich die Kommissionsdienste anweisen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden.“ Das brisante Thema Sicherung der EU-Außengrenzen allerdings überlässt Weber bei einem gemeinsamen Termin am Samstagnachmittag dem konservativen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz.



In der Münchener Fragerunde wollen jüngere Zuhörer, also die nächste Generation für Europa, konkret wissen, was als Kommissionspräsident ganz oben auf Webers Agenda stünde. „Wir könnten in Europa die Ersten sein, die eine Antwort auf den Krebs haben. Jeder Vierte ist von dieser Krankheit direkt oder indirekt betroffen“, nennt er als ein Leitprojekt für Europa.

Es gilt, das europäische Lebensmodell zu verteidigen

Ein zweiter Schwerpunkt ist für den Deutschen der Datenschutz in Europa. Er verlangt Garantien von globalen Konzernen wie Amazon und Google und fordert zugleich eine europäische Datenbank zur Verbrechensvorbeugung. Weber hat aber auch eine Vision mit Emotionalität: „Ohne die Zusammenarbeit in Europa werden wir unser heutiges Lebensmodell global nicht verteidigen können.“ Und er meint damit weitaus mehr als nur 70 Jahre Frieden in Europa.

Immer wieder wird an diesem Samstag von einer „Schicksalswahl für Europa“ gesprochen. Es wird auch eine Schicksalswahl für Manfred Weber. Seine Chance auf die Kommissionsspitze bleibt nur erhalten, wenn sein Parteienblock ein respektables Ergebnis erzielt, mit einer schwarz-roten Mehrheit.



Konkurrentin Vestager ist derzeit der Star in Brüssel

Allerdings ist die ebenso beliebte wie durchsetzungsstarke EU-Kommissarin Margarethe Vestager derzeit der Star in Brüssel; der sozial-liberalen Dänin trauen viele das Amt zu. Und es gibt das Szenario, dass Präsident Emmanuel Macron bei Angela Merkel um eine französische Lösung anhält. Dann wäre der Weg für einen anderen Deutschen frei, Jens Weidmann – allerdings als Chef der Europäischen Zentralbank. Es wird am 26. Mai für viele eine Schicksalswahl.

