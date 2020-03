"Irini" : EU-Staaten einigen sich auf Mandat für neue Marinemission

Die EU hat sich auf ein Mandat für die neue Mission "Irini" zur Durchsetzung des UN-Waffenembargos gegen Libyen geeinigt.

von dpa

26. März 2020, 15:29 Uhr

Die Botschafter der 27 EU-Staaten verständigten sich am Donnerstag in Brüssel darauf, dass die neue Operation das Embargo aus der Luft, per Satellit und auf dem Meer überwachen soll, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr. Die Entscheidung muss noch im schriftlichen Verfahren von den Hauptstädten bestätigt werden.

