Blühender illegaler Tierhandel : EU-Parlament fordert: Alle Hunde und Katzen müssen gechipt sein

von afp und lod

12. Februar 2020, 17:04 Uhr

Das EU-Parlament hat ein verpflichtendes Meldesystem für Hunde und Katzen gefordert. "Ein harmonisiertes, EU-weites System zur obligatorischen Identifizierung und Registrierung von Katzen und Hunden" sei notwendig für die Bekämpfung des illegalen Handels mit Heimtieren, heißt es in einer Entschließung, die am Mittwoch in Straßburg nahezu einstimmig angenommen wurde. Die Abgeordneten sprachen sich auch dafür aus, Heimtiere systematisch mit Mikrochips zu kennzeichnen.

Organisierte Kriminalität mit Heimtieren

Nicht zuletzt wegen des seit Jahren blühenden Handels mit Haustieren im Internet und den sozialen Medien sei das Thema von großer Bedeutung, hieß es. Das Parlament beobachte, "dass immer mehr Heimtiere – oft von Netzen der organisierten Kriminalität – in den Mitgliedstaaten illegal gehandelt werden". So würden Tier- und Verbraucherschutzstandards der EU unterlaufen.

Wenn etwa verpflichtende Impfungen nicht erfolgten, schade dies zum einen dem Wohlergehen der Tiere, aber auch dem der Menschen. So sind 70 Prozent der neuen Krankheiten, die in den letzten Jahrzehnten beim Menschen festgestellt wurden, nach Angaben des EU-Parlaments tierischen Ursprungs. Auch der Fiskus sei Leidtragender des illegalen Tierhandels, weil Steuern nicht gezahlt würden.



Strengere Regeln für Züchter und Händler

Helfen sollen unter anderem strengere Regeln für Züchter, Händler und Tierärzte. Zudem sollen Menschen ermutigt werden, Tiere aus Tierheimen aufzunehmen, anstatt sie zu kaufen, erklärten die Parlamentarier. Sie riefen die EU-Kommission auf, entsprechende Gesetzesinitiativen zu erarbeiten.

Hunde und Katzen sind die populärsten Heimtiere in der EU. Umfragen haben ergeben, dass 74 Prozent der EU-Bürger glauben, dass Haustiere besser geschützt werden sollten. Schützungsweise 46.000 Hunde werden nach EU-Angaben monatlich zwischen den EU-Ländern gehandelt – die meisten davon ohne Registrierung.





Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten begrüßte den Vorstoß des EU-Parlaments. Der illegale Haustierhandel verursache jedes Jahr unsägliches Leid für Millionen von Hunden und Katzen, erklärte die Organisation und forderte, dass die EU-Kommission die Vorschläge nun durchsetzt.



Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums bezeichnete die Bekämpfung des illegalen Tierhandels als "sehr wichtiges Anliegen". Nationale Maßnahmen reichten für die Bekämpfung dieses Phänomens nicht aus, sagte sie in Berlin. Daher seien europäische Initiativen in diesem Bereich grundsätzlich zu begrüßen. Zu dem konkreten Vorstoß wollte sich die Sprecherin nicht äußern. Dieser werde vom Ministerium zunächst geprüft.

