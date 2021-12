Sorge vor Überfischung : Wieviel Hering dürfen Fischer fangen? EU-Länder einigen sich auf Quote

Die EU-Länder haben sich auf künftige Fangquoten im Atlantik, der Nordsee und weiteren Meeren geeinigt. Umweltschützer warnen seit Jahren vor Überfischung, vielen Beständen geht es schlecht.

Brüssel | Deutsche Fischer dürfen kommendes Jahr in der Nordsee mehr Hering und weniger Seelachs fangen. Die am Dienstag getroffene Einigung der EU-Fischereiminister auf die Fischfangquoten für 2022 sei "insgesamt ein ausgewogener Kompromiss", erklärte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir in Brüssel. Die Minister einigten sich auf die ab Januar geltende Vorgaben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.