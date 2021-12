Verhandlungen : EU-Diplomaten enttäuscht nach Atomgesprächen mit dem Iran

Deutsche, französische und britische Diplomaten zeigen sich ernüchtert nach Atomgesprächen mit dem Iran. Sie warnen davor, dass das Zeitfenster für eine diplomatische Lösung immer kleiner wird.

Wien | Der Iran hat in den neu begonnenen Atomverhandlungen aus Sicht von hochrangigen europäischen Diplomaten eine destruktive Haltung eingenommen. „Iran bricht mit fast allen schwierigen Kompromissen, die in mehreren Monaten harter Verhandlungen vereinbart worden waren“, hieß es am Freitag aus Kreisen der deutschen, französischen und britischen Verhandl...

