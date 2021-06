Für Laubfrosch und Co : EU-Agrarsubventionen: Millionenbeträge auch für Naturschutzverbände

Von den Agrarsubventionen der EU profitieren längst nicht nur Landwirte. Große Summen fließen auch an die größten Kritiker der Zahlungen: Naturschutzverbände. Warum?

von Dirk Fisser

16. Juni 2021, 10:01 Uhr

Schwerin | 6,2 Milliarden Euro hat die EU im Haushaltsjahr 2020 nach Deutschland überwiesen. Die sogenannte Gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP, des Staatenbundes ist deren größter Haushaltsposten – und auch ihr umstrittenster. Vorne weg bei den Kritikern gehen häufig Naturschutzorganisationen wie der Nabu oder der BUND



Sie gehören aber auch zum Kreis der Profiteure. Das wird beim Blick in die kürzlich veröffentlichte Datenbank der Zahlungsempfänger deutlich. Der Nabu beispielsweise mit seinen Unterverbänden auf Landes- und kommunaler Ebene hat mindestens 3,4 Millionen Euro erhalten. An den BUND und seine Untergliederungen flossen etwa 1,4 Millionen Euro. (Weiterlesen: EU-Agrarsubventionen: Das waren die Top-Empfänger in MV)

Eine Million Euro binnen zwei Jahren

Oft ging es dabei nur um vierstellige Beträge für die einzelnen Empfänger vor Ort. Doch einige Zahlungen stechen heraus. So erhielt der Nabu in Stendal laut Auflistung eine halbe Millionen Euro. Wofür? Eine Anfrage unserer Redaktion beantwortete die Untergliederung der Naturschutzorganisation zunächst nicht.

Laut Agrarministerium in Sachsen-Anhalt flossen etwa 180.000 Euro in Projekte zur Artenvielfalt. Mit 60.000 Euro wurde der Bau eines Naturbeobachtungsturms unterstützt. Macht also eine Million Euro binnen zwei Jahren.

Bei der Umweltorganisation Bund ging die größte Einzelsumme an den Landesverband Thüringen mit 404.524,68 Euro. Auf Nachfrage teilt die Pressestelle mit, etwa die Hälfte des Geldes sei in das Projekt „Tümpel für den Froschkönig“ geflossen. Mit den Mitteln soll die Laubfrosch-Population in Thüringen gestärkt und Laichgewässer für die Amphibien angelegt oder unterhalten werden.

So ins Detail geht die amtliche Auflistung auf der Internetseite der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) nicht. Hier sind nur die Töpfe zu sehen, aus denen das Geld abgeflossen ist.



Die EU-Mittel verteilen sich auf zwei Säulen. Die erste ist mit etwa 4,9 Milliarden Euro die deutlich größere von beiden. Aus ihr werden die sogenannten Direktzahlungen geleistet. Dabei handelt es sich um eine Flächenprämie, die sich vor allem nach der Hektarzahl richtet, die ein Landwirt beackert. Je mehr Fläche desto größer fallen auch die Zahlungen aus Brüssel aus.

Der Fokus auf der Hektarzahl steht schon lange in der Kritik, weil so kleinere Betriebe benachteiligt werden. In der kommenden Förderperiode sollen zumindest Teile der Direktzahlungen an Umweltleistungen gekoppelt werden, sprich: Nur wenn der Landwirt beispielsweise mehr für den Artenschutz auf seinen Äckern leistet, bekommt er weiterhin die volle Fördersumme ausgezahlt. So zumindest der deutsche Plan. Auf europäischer Ebene hakt es derzeit noch erheblich. (Weiterlesen: EU-Agrarreform: Klöckner kritisiert Rolle der EU-Kommission)

Die zweite Säule

Umweltmaßnahmen sind bislang vor allem in der zweiten, mit etwas mehr als eine Milliarde Euro auch kleineren Säule verortet. Das Geld fließt in viele verschiedene Fördertöpfe, die Projekte zur Förderung des ländlichen Raumes unterstützen sollen.

Das ist einer der Gründe, warum die größten Einzelsummen in Deutschland an den Staat gehen: Kommunen können mit dem Geld die Dorfplatzerneuerung, Bundesländer einzelne Hochwasserschutz-Projekte finanzieren. Und Naturschutzverbände können sich entsprechende Maßnahmen vor Ort fördern lassen, wie die Auswertung unserer Redaktion zeigt. Die Organisationen diskutieren aber auch bei der Ausgestaltung der künftigen EU-Förderung mit. Im Kern fordern sie, Umweltleistungen stärker in den Mittelpunkt zu stellen.

Davon könnten die einzelnen Untergliederungen mit ihren Projekten vor Ort finanziell profitieren. Einen Interessenkonflikt sehen die Verbände darin aber nicht. Der Nabu teilt mit: „Als gemeinnütziger, nicht-gewinnorientierter Verband folgt der NABU seinen Satzungszielen, wozu auch die Umsetzung von Naturschutz- und Bildungsprojekten gehört, die unter anderem auch mit Fördermitteln aus der GAP finanziert werden.“



Vom BUND heißt es: „Die Finanzierung von Naturschutzleistungen verlangt eigentlich einen eigenen, gut ausgestatteten Fond in der EU. Dass dies momentan politisch kaum durchsetzbar ist, wird vom BUND sehr bedauert. Darum ist es notwendig, dass entsprechend mehr Mittel in der zweiten Säule für Natur-, Umwelt- und Klimaschutz zur Verfügung gestellt werden.“ Diese Forderung würde man auch dann erheben, wenn man nicht selbst Mittel aus diesen Töpfen beziehe.

