Machtübernahme der Taliban : EKD ruft zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan auf

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland verfolgt die Machtübernahme der extremistischen Taliban in Afghanistan mit Entsetzen. Der überstürzte Truppenabzug werfe Fragen auf, sagte Heinrich Bedford-Strohm.

Schwerin | Unabhängig ob sie Helfer der Bundeswehr waren oder nicht müssen Menschen, die angesichts der Lage in Afghanistan aus dem Land fliehen, nach Ansicht des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) einen sicheren Hafen hierzulande finden. „Wir haben als Land in den vergangenen Jahren Mitverantwortung in Afghanistan getragen. Gerade de...

