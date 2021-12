Telegram-Chatgruppe : Durchsuchung zu Morddrohungen gegen Kretschmer

Gegen Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer sind in einer Chatgruppe auf Telegram Mordpläne geäußert worden. Wer steckt dahinter? Die Polizei durchsucht seit dem Morgen mehrere Objekte.

Dresden | Nach Drohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in einer Telegram-Chatgruppe läuft in Dresden aktuell ein Polizeieinsatz. Es würden mehrere Objekte durchsucht, teilte die Polizei am Morgen beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Durchsuchungsmaßnahmen erfolgten unter Beteiligung von Spezialkräften des Landeskriminalam...

