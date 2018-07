Nach Vier-Augen-Gespräch in Helsinki : Putin streitet russische Wahl-Einmischung ab – Trump lobt Gipfel

Beim Treffen mit Trump weist Putin alle Vorwürfe zurück zu einer russischen Einmischung in den US-Wahlkampf 2016.

von dpa und lod

16. Juli 2018, 17:52 Uhr

Helsinki | US-Präsident Donald Trump hat sich bei seinem ersten Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin optimistisch gezeigt. "Ich denke, das ist ein guter Anfang. Ein sehr, sehr guter Anfang für alle", sagte Trump am Montag nach einem mehr als zweistündigen Treffen unter vier Augen mit Putin. Das intensive Gespräch dauerte länger als geplant. Danach kamen die Staatschef mit ihren Delegationen zu einem Arbeitsessen zusammen, bevor eine gemeinsame Pressekonferenz den mit Spannung erwarteten Gipfel beenden sollte.



Putin: "Nützliches" Treffen

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz betonte der russische Präsident, die Gespräche seien "nützlich" gewesen. Er könne Trump "nun besser verstehen". Es gebe "keine objektiven Gründe" für Spannungen im Verhältnis beider Staaten, sagte Putin. Das Gespräch mit Trump sei in "offener und geschäftsmäßiger Atmosphäre" verlaufen.

Putin weiter: "Für die Schwierigkeiten (zwischen Russland und den USA) gibt es keine objektiven Gründe. Der Kalte Krieg ist vorbei." Heute seien Moskau und Washington mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Diese könnten nur mit vereinten Kräften gelöst werden.

Außerdem rief Putin die USA zu einem gemeinsamen Engagement für eine Beilegung des Syrien-Konflikts auf. "Russland und die USA können in diesem Land die Führung in dieser Frage übernehmen und bei der Überwindung der humanitären Krise zusammenarbeiten." Er nannte auch die Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat als einen der wichtigen Punkte. Von den USA fordert Putin außerdem mehr Engagement für eine Friedenslösung in der Ostukraine. "Die USA könnten entschlossener sein und die ukrainische Führung dazu bringen, ihre Arbeit zu machen", sagte Putin.

Eine Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 wies Putin erneut zurück. "Ich wiederhole, was ich schon mehrere Male gesagt habe: Russland hat sich nie eingemischt und wird sich nie einmischen - weder in innere amerikanische Angelegenheiten noch in einen Wahlprozess", sagte Putin.

Dagegen findet Putin lobende Worte für Trumps Einsatz um eine Lösung des Koreakonflikts. Trump hatte sich im Juni mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur getroffen. "Es ist gut, dass eine schrittweise Lösung des Konflikts auf der koreanischen Halbinsel begonnen hat", sagte Putin. "Vor allem wurde dies möglich, weil sich Präsident Trump persönlich dafür eingesetzt hat." Trump habe sich für den Dialog entschieden, nicht für die Konfrontation.

Trump: "Gut für die Welt"

Der US-Präsident hat nach seinem Treffen mit Putin die Militärzusammenarbeit beider Länder gelobt. "Unsere Militärs kommen gut miteinander aus", sagte Trump. Russland habe in einigen Aspekten geholfen, es gebe koordinierte Aktionen. Die Armeen kämen besser miteinander zurecht als die Politiker beider Länder.

Nach Einschätzung von Trump hat das Treffen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen beigetragen. "Unsere Beziehung war nie schlechter als sie es jetzt ist", sagte Trump am Montag in Helsinki bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin zum Abschluss ihres ersten Gipfeltreffens. Das habe sich nun mit den Gesprächen in Helsinki geändert. "Der Dialog ist sehr gut verlaufen", sagte Trump. "Ein produktiver Dialog ist nicht nur gut für die Vereinigten Staaten und Russland, sondern für die Welt."

Außerdem brachte Trump die Hoffnung auf eine bessere Zusammenarbeit in Syrien zum Ausdruck. Beide haben das Potenzial, Tausende von Menschenleben in dem Bürgerkriegsland zu retten, sagte Trump. Es dürfe nicht erlaubt werden, dass der Iran von der erfolgreichen Kampagne gegen das Terrornetzwerk Islamischer Staat profitiere. Trump hatte noch vor kurzer Zeit erklärt, die USA wollten sich bald aus Syrien zurückziehen.

Vorwürfe geheimer Absprachen mit Russland bei seinem Wahlsieg im Jahr 2016 wies Trump entschieden zurück: "Es gab keine geheimen Absprachen. Wir haben eine brillanten Wahlkampf geführt, und deshalb bin ich Präsident." Trump machte die Russland-Ermittlungen von Sonderermittler Robert Mueller erneut für "negative Auswirkungen" für die schlechten Beziehungen zur Regierung in Moskau verantwortlich. Die Untersuchungen seien "eine Katastrophe", sagte Trump.

Mann aus Saal geführt

Vor der Pressekonferenz ist ein Mann von Sicherheitskräften aus dem Saal abgeführt worden, der offenbar mit einem Plakat für gegen Atomwaffen protestieren wollte. Ein Augenzeuge filmte die Szene und twitterte das Video:









Trump steht bei dem Gipfel mit Putin unter Druck. Zum ersten Mal machte das US-Justizministerium am Freitag den russischen Geheimdienst und damit Putins Regierung direkt für die Hackerattacken auf Computer der US-Demokraten und von Clintons Wahlkampflager verantwortlich.

Russland soll sich den Vorwürfen zufolge mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt haben, um Trump zu helfen und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Geheimdienste in Washington haben Belege für Hackerattacken auf Computer der Demokraten gesammelt. Sonderermittler Robert Mueller hat russische Internet-Trolle wegen der Einflussnahme über soziale Netzwerke angeklagt. Und er geht den verdächtig engen Kontakten zwischen Moskauer Vertretern und Trumps Team nach. Trump hat die Untersuchungen wiederholt als "Hexenjagd" bezeichnet.

Die Einmischung war auch Auslöser einer ganzen Kette gegenseitiger Ausweisungen von Diplomaten und Schließungen von Konsulaten. Die Arbeit der Botschaften auf beiden Seiten leidet bis heute darunter.

Einig über Unstimmigkeiten



Nur wenige Stunden vor dem Treffen hatte Trump das Verhältnis der beiden Länder als historisch schlecht bezeichnet. Das liege aber an der vorherigen amerikanischen Regierung und den Ermittlungen in der Russland-Affäre. "Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!", schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. "We agree" ("Wir stimmen zu"), entgegnete das russische Außenministerium auf demselben Kanal.

US-Geheimdienste beschuldigen Russland, sich mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Ein Sonderermittler prüft, ob es dabei geheime Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab. Trump hat diese Untersuchung wiederholt als "Hexenjagd" bezeichnet.

Persönlich auf einer Wellenlänge

Die Präsidenten selbst haben nach Angaben des Kremls dagegen ein gutes Verhältnis. "Sie achten einander. Und sie können ziemlich gut miteinander reden", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow dem Staatssender RT. Deshalb sei auf ein "vollwertiges Gespräch" zu hoffen, das "wenigstens ein kleines Schrittchen" von den derzeit schlechten Beziehungen fortführe.

Trump steht bei dem ersten groß orchestrierten Gipfel mit Putin unter Druck. Zum ersten Mal machte das US-Justizministerium am Freitag den russischen Geheimdienst und damit Putins Regierung direkt für die Hackerattacken auf Computer der US-Demokraten und von Clintons Wahlkampflager verantwortlich. Die US-Demokraten forderten, Trump müsse das Thema in Helsinki ganz oben auf die Agenda setzen. Es ist aber unklar, ob er das tun wird.

Am Montag warf er seinem Vorgänger Barack Obama vor, nichts gegen die mutmaßlich russischen Cyber-Angriffe getan zu haben. Obamas Regierung hatte Russland erstmals rund einen Monat vor der Wahl im Oktober 2016 öffentlich beschuldigt, hinter den Hackerangriffen zu stehen.

EU und Nato sehen Offensive kritisch

Der US-Präsident und der Kremlchef wollen nicht nur über das angespannte Verhältnis zwischen ihren beiden Regierungen sprechen, sondern auch über internationale Konfliktherde wie die Ukraine oder Syrien. Das letzte Thema werde wegen der Rolle des Irans in Syrien schwierig, sagte Peskow. "Wir wissen, wie Washington zum Iran steht. Aber zugleich ist der Iran für uns ein guter Partner in den wirtschaftlichen Beziehungen wie im politischen Dialog." Russland und der Iran sind in Syrien die militärischen Schutzmächte der Regierung von Präsident Baschar al-Assad.

In der Europäischen Union und der Nato gibt es Befürchtungen, dass Trump sich Putin vorschnell annähern und ihre eigene Position untergraben könnte. In einem Interview hatte Trump die EU wegen der aus seiner Sicht unfairen Handelspraktiken als einen Feind der USA bezeichnet. EU-Ratspräsident Donald Tusk appellierte an beide Präsidenten, mit den Europäern und Chinesen zusammenzuarbeiten, um Chaos zu verhindern. Die globale Weltordnung dürfe nicht zerstört werden, sagte er in Peking. Die Architektur der Welt ändere sich. "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung in Europa, China, Amerika und Russland, diese Ordnung nicht zu zerstören, sondern zu verbessern", mahnte Tusk. Handelskriege seien in der Geschichte zu oft zu kriegerischen Konflikten geworden.