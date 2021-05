Markus Söder will höhere Strafen : Alexander Dobrindt fordert Abschiebung von antisemitischen Asylbewerbern

Alexander Dobrindt hat eine Abschiebung von Asylbewerbern gefordert, die an Hass-Demonstrationen gegen Israel teilgenommen haben. Markus Söder plädiert für höhere Strafen.

München/Augsburg | "Wer Israel das Existenzrecht abspricht, antisemitische Parolen skandiert, Hass gegen Juden verbreitet und zu Gewalt aufruft hat sein Schutzrecht verwirkt und muss unser Land verlassen", sagte CSU-Landesgruppenschef Alexander Dobrindt der "Bild am Sonntag". Der Zeitung zufolge hatten in Nordrhein-Westfalen mehrere Asylbewerber an gewalttätigen Anti...

