Schock beim Digitalgipfel : Sturz von Bühne: Wirtschaftsminister Altmaier bricht sich die Nase

Sorge um Peter Altmaier: Nach seinem Sturz wurde er ins Krankenhaus gefahren.

von Lorena Dreusicke, dpa und afp

29. Oktober 2019, 10:45 Uhr

Dortmund | Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich bei seinem Sturz in Dortmund das Nasenbein gebrochen, außerdem zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu. Das ergab die Untersuchung im Krankenhaus, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr. Weiter hieß es, die Untersuchungen würden fortgesetzt. Der 61-Jährige hat nach dpa-Informationen auch eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Altmaier war beim Digitalgipfel in Dortmund beim Verlassen der Bühne gestürzt und in eine Klinik gebracht worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war der 61-Jährige zunächst ohnmächtig, kam aber noch vor Ort wieder zu Bewusstsein.

Nach dem Sturz kümmerten sich Sanitäter um den am Boden liegenden Politiker. Helfer schirmten Altmaier mit einem schwarzen Laken ab. Der Saal wurde geräumt.





Altmaier auf dem Weg in Krankenhaus

Altmaier wurde kurz darauf mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.





Nach dpa-Informationen war Altmaier bei Bewusstsein. Der Minister habe sich bei seinen Ärzten bereits für die Versorgung bedankt.





Die Veranstaltung wurde unterbrochen und der Saal geräumt. Auch der Livestream zur Veranstaltung pausierte. Um kurz vor 11 Uhr wurde der Digitalgipfel fortgesetzt.

Im Forum A der Messehalle hatte zuerst der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet eine rund 15-minütige Rede gehalten, dann Altmaier knapp 20 Minuten. Das Forum war gut gefüllt.





Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde nachmittags (15 Uhr) auf dem Digitalgipfel erwartet. Das Treffen und der zugehörige ganzjährige Prozess bilden laut Wirtschaftsministerium die zentrale Plattform für die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft bei der Gestaltung des digitalen Wandels. Altmaier hatte vor seinem Sturz ein ambitioniertes Projekt für eine europäische Daten-Infrastruktur als Alternative zu Diensten amerikanischer Internet-Riesen vorgestellt. Das Cloud-Netzwerk Gaia-X soll unter anderem europäischen Firmen den Weg zu digitalen Geschäftsmodellen ebnen und auch helfen, mit Hilfe von Datenanalyse Krankheiten wie Krebs zu bekämpfen. Das Projekt wurde im Ministerium monatelang vorbereitet.

Der Wirtschaftsminister steht außerdem in den kommenden Wochen und Monaten vor großen Aufgaben. Im November will er einen Entwurf für ein Kohleausstiegsgesetz vorlegen, mit einem konkrete Ausstiegsplan aus der klimaschädlichen Kohleverstromung bis spätestens 2038. Mit Braunkohlekraftwerks-Betreibern wie RWE laufen derzeit zudem Verhandlungen über mögliche milliardenschwere Entschädigungen. Zudem will Altmaier eine endgültige Industriestrategie vorlegen, nach Verhandlungen mit Wirtschaftsverbänden. Ein erster Entwurf war auf große Kritik gestoßen.

Ministerkollegen wünschen ihm eine gute Genesung

Regierungssprecher Steffen Seibert wünschte Altmaier im Namen der gesamten Bundesregierung gute Besserung: "Was für ein Schreck. Wir alle in der Bundesregierung wünschen Ihnen von Herzen gute Besserung und freuen uns darauf, wenn Sie hoffentlich bald wieder mit voller Kraft für Ihre Themen kämpfen können", schrieb Seibert auf Twitter.





CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schrieb am Dienstag auf Twitter: "Was für ein Schreck! Lieber Peter Altmaier, ich wünsche Dir gute Besserung und dass Du schnell wieder auf die Beine kommst."





Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) wünschte eine rasche Genesung: "Wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder im Kabinett." Scholz würde Altmaier gemäß den vom Kabinett festgelegten Regeln vertreten, sollte Altmaier längere Zeit ausfallen.





Dietmar Bartsch von den Linken schloss sich den guten Wünschen an und wünschte dem CDU-Politiker: "Kommen Sie schnell wieder auf die Beine!"