Nach der Bund-Länder-Runde : Diese nächsten Corona-Verschärfungen bereitet Niedersachsen vor

Drastische Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, 2G-Regeln im Einzelhandel und impfende Apotheker: Diese Corona-Pläne verfolgt Niedersachsen.

Schwerin | Bei weiter steigenden Corona-Zahlen und einem möglichen Übergang in die dritte und letzte Warnstufe zieht Niedersachsen die Corona-Zügel weiter an. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstagabend nach der Bund-Länder-Konferenz deutlich gemacht. Der SPD-Politiker stellte etwa harte Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Aussicht. Demnach dürft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.