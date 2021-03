Abkehr von Corona-Maßnahmen : Deutschland verschärft – und Dänemark will öffnen

Während Deutschland den Lockdown verlängert, steht in Dänemark der Langzeitplan zur Lockerung der Corona-Maßnahmen.

Kopenhagen | Dänemark will sich im Zuge der voranschreitenden Impfkampagne in den kommenden Wochen nach und nach von den geltenden Corona-Maßnahmen verabschieden. Die sozialdemokratische Regierung und fast alle weiteren dänischen Parlamentsparteien einigten sich am späten Montagabend auf einen langfristigen Plan zur schrittweisen Abkehr von den Corona-Beschränkung...

