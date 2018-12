Angedrohte US-Strafzölle : Deutsche Autobauer nach Treffen mit Trump zuversichtlich

Vor dem Hintergrund möglicher US-Zölle auf Autoimporte wurden deutsche Automanager am Dienstag im Weißen Haus empfangen.

von dpa

04. Dezember 2018, 19:32 Uhr

Washington | Die Chefs von Volkswagen und Daimler, Herbert Diess und Dieter Zetsche, haben sich nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump optimistisch gezeigt, dass die von Trump angedrohten Autozölle abgewendet werden können. Diess sagte am Dienstag vor Journalisten in Washington, er glaube, dass man bei dem Treffen einen Schritt nach vorne gemacht habe zur Vermeidung der Autozölle. Es gebe mehrere konkrete Investitionsvorhaben von VW auch im Zusammenhang mit den US-Firmen Ford und Microsoft. Zetsche zeigte sich ebenfalls zuversichtlich.

Trump, der die USA von Handelspartnern unfair behandelt sieht, droht schon seit Monaten mit Sonderzöllen auf Autos. Für die deutschen Hersteller wäre dies eine starke Belastung.

Die beiden Konzern-Manager sowie BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter waren vor diesem Hintergrund zu Gesprächen in der US-Hauptstadt und trafen sich auch kurz mit Trump. Ein offizielles Mandat für Verhandlungen haben die Autobosse nicht, Handels- und Zollfragen der Europäischen Union liegen in der Verantwortung der EU-Kommission. Deswegen war der Besuch auch umstritten.

Bei dem Treffen, das am späten Vormittag (Ortszeit) begann, handelt es sich nicht um eine Gipfelrunde im eigentlichen Sinne, wie aus Unternehmenskreisen zu erfahren war. Die Vertreter der Regierung wollten mit den Managern zunächst im Eisenhower Building neben dem Weißen Haus jeweils einstündige Einzelgespräche führen.

Was versprachen sich die Konzerne von dem Treffen?

Für die deutschen Autobauer wären die von Trump angedrohten Strafzölle eine immense Belastung. Die Manager wollten Vertreter der US-Regierung deshalb milde stimmen, indem sie die Bedeutung der Konzerne für die dortige Wirtschaft verdeutlichen. VW, BMW und Daimler betreiben große Fabriken in den USA und haben ihre Produktion dort in den vergangenen Jahren kräftig ausgebaut.

Womit können sie argumentieren?

Um Trumps Team von höheren Einfuhrschranken abzubringen, dürften die Autobauer nicht nur ihre schon bestehende US-Präsenz hervorgehoben, sondern auch geplante Investitionen in die Waagschale geworfen haben. BMW hatte zuletzt schon betont, wieder die Option für eine Motorenfabrik in den USA zu prüfen. Trump twitterte deshalb bereits am Donnerstag: "Autokonzerne streben in die USA, inklusive BMW, das jüngst ein neues Werk angekündigt hat." Zugleich machte VW Trump weiter Hoffnung auf eine Produktionsstätte für E-Autos.

Was erhofft sich Trumps Regierung?

Das auf Einladung von Washington anberaumte Treffen ist für die US-Regierung eine Möglichkeit, im Handelsstreit über Bande Druck auf die Verhandlungspartner in Deutschland und Europa auszuüben. Trump hoffe, dass die deutschen Autobauer die Regierung über ihre Lobby in Berlin drängen, die Gespräche über einen Handels-Deal zwischen der EU und den USA zu beschleunigen, sagte ein US-Vertreter dem "Wall Street Journal". Der Präsident wolle keine Zölle erhöhen, doch Brüssel rühre sich nicht, deshalb könne er einen Hebel gebrauchen.