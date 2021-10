Kolumne „Berliner Geflüster“ : Werden wir bald von „Olaf dem Schrecklichen“ regiert?

Mit "Respekt" hatte er geworben, doch seit dem Sieg gibt Olaf Scholz den Knallharten: Seinen Leuten verpasst er einen Maulkorb, FDP und Grüne schlottern vor dem "Platzhirschen". Regiert uns bald "Olaf der Schreckliche"?

Berlin | Beim Gartenfest der SPD-Seeheimer am Montagabend fackelte Scholz nicht lange rum. Ein knapper Dank an alle Helfer und das Versprechen, schon bald "mit großer Ruhe und Besonnenheit" zu regieren. Sogleich aber folgt die Predigt an die Genossen-Schafe: "So werden wir uns jetzt auch schon verhalten, wenn es darum geht, eine Regierung zu bilden", sprach...

