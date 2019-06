Brexit-Krise : Wer wird Premierminister? Das sind die elf möglichen Nachfolger von Theresa May

Bei den Tories läuft die Suche nach einem neuen Vorsitzenden wie das Kinderspiel "Reise nach Jerusalem".

von dpa und afp

07. Juni 2019, 17:52 Uhr

London | Ein knappes Dutzend Tories hat sich für die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Theresa May in Stellung gebracht. Am kommenden Montag können die Kandidaten – neun Männer und zwei Frauen – nominiert werden. Das Auswahlverfahren ist in zwei Phasen geteilt. In der ersten Phase wird das Feld der Bewerber von den Tory-Abgeordneten in mehreren Wahlgängen auf zwei reduziert. Diese beiden müssen sich einer Stichwahl unter den Parteimitgliedern stellen. Bis Ende Juli soll ein Sieger feststehen und May dann auch an der Regierungsspitze ablösen.

In ihrem Erfahrungsschatz und in ihrer Haltung zum Brexit unterscheiden sich die Kandidaten stark. Wer wird das Rennen wohl machen?