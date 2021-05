Kommentar : Das ist der Gipfel: Noch mehr Gerangel um den Impfstoff

Der Impfgipfel hat getagt und jetzt weiß man: In rund anderthalb Wochen sollen in Deutschland auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren Impftermine bekommen - eine neue Herausforderung.

Schwerin | Es gibt Ärzte, die befürchten Tumulte in den Praxen, wenn am 7. Juni die Impfreihenfolge aufgehoben wird. Man kann sich das lebhaft vorstellen, gibt es doch jetzt schon Klagen über unschöne Szenen in den Wartezimmern. Wenn nach der erwarteten Impfstoffzulassung nun auch noch Kinder und Jugendliche Impftermine beantragen dürfen, könnte das die Spannung...

