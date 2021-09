Bundestagswahl 202 : Das dritte Triell ist vorüber - zum Glück. Eine Anlayse.

Triell zum Dritten: Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock trafen zum letzten Mal vor der Bundestagswahl am 26. September zur Fernsehdiskussion aufeinander. Burkhard Ewert mit einer Analyse.

Schwerin | Der CDU-Chef punktete diesmal in der Umfrage im Anschluss, der SPD-Kandidat gab sich stoisch wie immer, Annalena Baerbock überraschte. Das Setting Was auffiel: Auch bei den Privaten von Pro Sieben, Sat1 und Kabel eins wird inzwischen breit gegendert. Und das Moderatorenduo war nicht gemischt, sondern gleich doppelt weiblich besetzt. Vorher, in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.