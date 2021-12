Kritik an „Putin und Freunden“ : Nawalny-Tochter mit wichtiger Botschaft ihres inhaftierten Vaters

Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist mit dem renommierten Sacharow-Preis ausgezeichnet worden. Stellvertretend nahm seine Tochter die Auszeichnung entgegen und überbrachte eine Botschaft ihres Vaters.

Straßburg | Unter dem Applaus der Abgeordneten steht die junge Frau am Pult und hält zunächst ein gerahmtes Foto in die Höhe, das ihren Vater bei einer seiner zahlreichen Verhaftungen zeigt: Alexej Nawalny. Um ihn soll es an diesem Mittag im Europaparlament in Straßburg gehen. Weil der russische Kremlkritiker aber derzeit in Haft sitzt, nahm seine Tochter Darj...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.