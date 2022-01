Jenseits der Meinungsfreiheit : Paukenschlag in Dänemark: Ex-Verteidigungsminister unter Verratsverdacht

Es liest sich wie ein Polit-Krimi, allerdings ist das, was sich gerade in Dänemark abspielt, Realität. Der NSA der USA spielt in der Affäre um den ehemaligen Verteidigungsminister eine große Rolle.

Kopenhagen | Dem früheren dänischen Verteidigungsminister Claus Hjort Frederiksen wird die Preis- oder Weitergabe von Staatsgeheimnissen vorgeworfen. Das gab der konservative Politiker von der Partei Venstre am Freitag in einer Erklärung selbst bekannt. Hjort bestätigte, dass es Anschuldigungen gebe, wonach er gemäß dem dänischen Strafrechts-Paragrafen 109 die Gre...

