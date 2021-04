Zu viele Intensiv-Patienten : Spahn: „Wir brauchen einen Lockdown, um bei der Inzidenz unter 100 zu kommen“

Gesundheitsminister Jens Spahn fordert in der dritten Corona-Welle einen harten Lockdown.

Berlin | Angesichts massiv steigender Zahlen an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen sieht Gesundheitsminister Jens Spahn nur ein Lösung: "Wir brauchen unbedingt einen Lockdown, um bei der Inzidenz unter 100 zu kommen." Das sagte der CDU-Politiker am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Mehr in Kürze. ...

