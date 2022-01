Kommentar : Darum sollte man mit Kindern und Jugendlichen über Corona-Politik sprechen

Hass und Hetze machen auch vor Schulen und Kitas nicht Halt. Darum ist es jetzt wichtig, Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen und in politische Diskussionen einzubeziehen.

Schwerin | An wenigen anderen Orten wird die Gesellschaft so sehr mit Einschränkungen durch die Pandemie konfrontiert wie an Schulen. Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene müssen täglich mit strikten Hygieneschutzkonzepten umgehen. Kein Wunder also, dass Querdenker und Reichsbürger hier auftauchen und versuchen, Lehrer und Schüler unter Druck zu set...

