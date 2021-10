Ungeimpfte in Unternehmen : 3G-Regel am Arbeitsplatz: Kommt Testpflicht für Beschäftigte?

Kommt doch eine Corona-Testpflicht für Beschäftigte? Darüber wollen die Gesundheitsministerbei bei ihrer Bund-Länder-Runde am Montag beraten. Was geplant ist.

Berlin | Die 3G-Nachweispflicht könnte auch auf Beschäftigte in Unternehmen mit Kundenkontakt ausgedehnt werden. Bund und Länder beraten derzeit über einheitliche Vorschriften für eine Testpflicht für Mitarbeiter in Unternehmen mit Publikumsverkehr. "Die Länder sind sich einig, dass die mittlerweile in vielen Bundesländern geregelte 3G-Nachweispflicht als V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.