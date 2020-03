Coronavirus in Europa : Österreich stellt zwei Gebiete unter Quarantäne – Zahlreiche Geschäfte geschlossen

Österreich stellt das Paznauntal sowie die Gemeinde St. Anton am Arlberg unter Quarantäne.

von dpa

13. März 2020, 14:32 Uhr

Wien | Österreich schränkt Handel und Gastronomie weitgehend ein. Im Kampf gegen das Coronavirus müssen in Österreich ab kommender Woche viele Geschäfte vorübergehend schließen. Lebensmittelmärkte und Apotheken gehörten zu den Geschäften, die offen bleiben dürfen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag in Wien. Zudem werden zwei Gebiete unter Quarantäne gestellt.

Mehr dazu in Kürze