Aktuelles zur Pandemie : Corona-News: Merkel sieht keine Alternative zur Notbremse

Die Covid-19-Pandemie breitet sich weiter aus. Weltweit wurden rund 139 Millionen Fälle und 3 Millionen Tote gezählt.

Berlin | In zahlreichen Städten und Landkreisen gilt seit Mitternacht die Corona-Notbremse des Bundes. In den betroffenen Gebieten, wo die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über dem Wert von 100 lag, gilt nun eine Ausgangssperre. Damit sollen die Regelungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bundesweit vereinheitlicht werden....

