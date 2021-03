Interaktive Deutschlandkarte : Aktuelle Corona-Zahlen: Inzidenz steigt bundesweit wieder über 100

Mit Blick auf steigende Infektionszahlen schauen die Menschen wieder besorgt auf die Inzidenzwerte – eine Übersicht.

Berlin | Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) hat die Marke von 100 überschritten: Sie lag laut RKI am Sonntagmorgen bundesweit bei 103,9 – und damit etwas höher als am Vortag (99,9). Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Einen Wert von 90 hatte es zuletzt am...

