Familienimpftag und mobile Teams : Impfung am Freizeitpark: Die Angebote der Bundesländer für Kindern ab 12

Die Stiko empfiehlt Corona-Impfungen jetzt schon für Kinder ab zwölf Jahren. Die Bundesländer machen den Jugendliche ganz verschiedene Impfangebote. Ein Überblick.

Berlin | Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf sind in mehreren Bundesländern spezielle Impfaktionen für diese Altersgruppe angelaufen oder in Planung. So werden unter anderem mobile Impfteams an Schulen geschickt, zudem sind "Familienimpftage" in Impfzentren, Freizeiteinrichtungen ode...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.