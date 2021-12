Neue Kontaktbeschränkungen : Lockdown light ab 28. Dezember? Jetzt beraten Bund und Länder

Gibt es wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante nach Weihnachten einen Lockdown light auch für Geimpfte und Genesene? Welche Maßnahmen geplant sind.

Berlin | Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder haben am Dienstag Beratungen über schärfere Maßnahmen gegen die befürchtete Omikron-Welle in der Corona-Pandemie begonnen. Die Länderchefs berieten in einer Videokonferenz zunächst unter sich. Später sollte dann Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugeschaltet werden. Kurz vor der Ministerpräsident...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.