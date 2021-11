Kommentar : Corona-Gipfel: Endlich liefert Scholz!

Die Ampel ist doch noch aus dem Corona-Tiefschlaf aufgewacht. Kanzler in spe Olaf Scholz hat sich mit den Ländern auf den letzten Drücker auf einen konsequenteren Eindämmungskurs geeinigt, wo immer dies notwendig wird.

Berlin | Beschlüsse sollen erst am Donnerstag gefällt werden, aber glaubt man Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), so sind die wichtigsten Weichenstellungen jetzt getroffen. Dass die epidemische Lage nicht einfach verlängert wird, hilft SPD, Grünen und vor allem der FDP, nicht mit einem krassen Gesichtsverlust in die Regierung zu starten. Entscheid...

