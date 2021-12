Berater in der Pandemie : Corona-Expertenrat: Von diesen drei Experten werden Sie noch hören

Der Corona-Expertenrat unterstützt die Bundesregierung bei Entscheidungen zur Pandemie. Darunter sind auch einige unbekanntere Namen. Wer sind Cornelia Betsch, Johannes Nießen und Reinhard Berner? Drei kurze Porträts.

Schwerin | Sie warnen vor der Ausbreitung der Omikron-Variante und befürworten Kontaktbeschränkungen: Der Corona-Expertenrat berät die Bundesregierung in der Pandemie. Insgesamt 19 Experten gehören dem Gremium an. Neben bekannten Virologen wie Christian Drosten und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler sind andere eher in Fachkreisen bekannt. D...

