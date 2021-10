AfD-Fraktionschef : Chrupalla mit Corona infiziert

Tino Chrupalla, Fraktionsvorsitzender der AfD, nimmt am Dienstag nicht an der konstituierenden Sitzung des Bundestages teil. Er ist positiv auf Covid-19 getestet worden und in Quarantäne. Chrupalla hatte sich zuletzt Fragen nach seinem Impfstatus verbeten.

Berlin | Der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Fraktion am Freitag mitteilte, wurde er positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. „Herr Chrupalla kann daher nicht an der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages am 26. Oktober teilnehmen“, hieß es in der Mi...

