Kassenwart der Nation? : Christian Lindner ist am Ziel – doch die Skepsis ist groß

Foto: Xander Heinl/photothek.de via www.imago-images.de

Christian Lindner hat alles erreicht. Die FDP ist an der Regierung und er selbst Bundesfinanzminister. Wird er der neue Schäuble in Europa?

Berlin | Erst am Donnerstagmittag fand der frisch gewählte Bundeskanzler Olaf Scholz die Zeit, "sein Ministerium" der Finanzen an FDP-Mann Christian Lindner zu übergeben. Lindner, der das wichtige Ministerium schon im Wahlkampf für seine Partei reklamiert hatte, ist damit am Ziel. "Jetzt beginnt die Zeit der Tat", sagte Lindner bei der Unterzeichnung des Koali...

