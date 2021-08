Machtübernahme der Taliban : Chaos, Verzweiflung und Gewalt am Flughafen Kabul

U.S. Marines/ZUMA Press Wire Service/dpa

U.S. Marines/ZUMA Press Wire Service/dpa

Den fünften Tag in Folge hält der Ansturm von Menschen auf den Flughafen in Kabul an. Wegen des harten Vorgehens der Taliban und des immensen Zeitdrucks liegen bei vielen die Nerven blank.

Kabul | Angesichts des zunehmenden Zeitdrucks werden Verzweiflung und Gewalt rund um den Flughafen von Afghanistans Hauptstadt Kabul immer größer. Tausende Afghanen hoffen immer noch auf eine Gelegenheit, nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban mit westlichen Flügen außer Landes zu kommen. Auch die Evakuierung von Ausländern war am F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.