Jurist im Interview : Cannabis: Warum Richter Müller das Kiffen legalisieren will

Jugendrichter Andreas Müller ist ein Twitter-Phänomen. Auf dem Kurznachrichtendienst macht er sich für die Legalisierung von Cannabis stark und hat damit eine echte Welle ausgelöst. Was treibt den Juristen an, der eigentlich für seine harten Urteile bekannt ist?

Schwerin | Es war mal wieder ein langer Tag für Andreas Müller, erzählt er am Telefon. Zwölf Stunden plus X. Auf Twitter hat er seine Kampagne zur Legalisierung von Cannabis vorangetrieben und zwischendurch ging er auch seiner eigentlichen Arbeit nach: Urteile fällen. An diesem Tag ging es am Amtsgericht Bernau bei Berlin um Kinderpornographie. Müller aber be...

