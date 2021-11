Weltklimagipfel : COP26: Staats- und Regierungschefs setzen Gespräche fort

Die UN-Klimakonferenz ist angelaufen, doch mit einer Hypothek: Die G20-Wirtschaftsmächte sind am Wochenende daran gescheitert, ein starkes Signal für mehr Klimaschutz nach Glasgow zu senden.

Glasgow | Bevor es so richtig an die kniffligen Verhandlungen über mehr Klimaschutz geht, wird es erstmal feierlich: Der UN-Klimagipfel im schottischen Glasgow geht am Montag mit Ansprachen Dutzender Staats- und Regierungschefs in seinen zweiten Tag. Mittags wenden sich unter anderem der britische Premierminister Boris Johnson, UN-Generalsekretär Antonio Gut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.