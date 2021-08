Afghanistan : Bundeswehrmaschine zu Evakuierung nach Kabul gestartet

Ein Transportmaschine aus Deutschland ist auf dem Weg in Richtung Afghanistan. Die Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte war bereits zuvor angelaufen - mit Hilfe der USA.

Wunstorf | Die Bundeswehr ist zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte mit einem ersten Transportflugzeug nach Afghanistan aufgebrochen. Am niedersächsischen Fliegerhorst in Wunstorf (Region Hannover) startete am Montagmorgen eine Maschine des Typs A400M nach Kabul. Fallschirmjäger der Bundeswehr sollen am Montag in den Militärtra...

