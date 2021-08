Afghanistan : Bundeswehrmaschine setzt Soldaten in Kabul ab

Es war eine kleine Odyssee, bis die erste Militärmaschine zu ihrer Evakuierungsmission in Kabul landen konnte. Chaotische Zustände auf dem Flughafen verhinderten stundenlang den Einsatzbeginn.

Kabul/Berlin | Das erste Militärflugzeug der Bundeswehr für den Evakuierungseinsatz in Afghanistan ist nach stundenlanger Verzögerung unter schwierigen Bedingungen auf dem Flughafen Kabul kurz gelandet. Über Taschkent nach Deutschland Der A400M setzte in Kabul die zur Sicherung der Evakuierungsaktion vorgesehenen Fallschirmjäger ab und startete dann wieder in ...

