Evakuierungen : Bundeswehr fliegt weitere Schutzbedürftige aus Kabul aus

Insgesamt haben Flugzeuge der Bundeswehr inzwischen mehr als 1800 Menschen ausgeflogen. Doch die Lage am Flughafen Kabul bleit unübersichtlich. Immer häufiger kommt es zu gefährlichen Situationen.

Berlin/Kabul | Die Bundeswehr hat in der Nacht auf Samstag sieben weitere Schutzbedürftige aus der afghanischen Hauptstadt Kabul evakuiert. Die Menschen seien in die usbekische Hauptstadt Taschkent gebracht worden, teilten die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium via Twitter mit. Der Flieger hob laut Bundeswehr um 2.00 Uhr deutscher Zeit ab und landete um ...

