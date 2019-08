Britischer Premier zu Besuch in Berlin : Treffen von Merkel und Johnson: Die Nationalhymnen hören sie im Sitzen

Der britische Premier Boris Johnson ist zu Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin.

von dpa

21. August 2019, 19:17 Uhr

Berlin | Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den neuen britischen Premierminister Boris Johnson in Berlin empfangen. Johnson wurde am Mittwochabend mit militärischen Ehren im Kanzleramt begrüßt. Nach ihren Zitteranfällen vor einigen Wochen verfolgte Merkel das Abspielen der Nationalhymnen gemeinsam mit ihrem Staatsgast im Sitzen.

Merkel hatte zuletzt auch den Empfang der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der Regierungschefin der Republik Moldau, Maia Sandu, im Sitzen absolviert.

Zitteranfälle von Angela Merkel

Die Bundeskanzlerin hatte dreimal bei öffentlichen Auftritten Zitteranfälle erlitten. Das erste Mal war das Zittern am 18. Juni beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgetreten. Wenig später, am 27. Juni, hatte die Kanzlerin einen weiteren Zitteranfall, diesmal bei einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich der Übergabe der Ernennungsurkunde an die neue Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Auch beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne am 10. Juli war das Zittern deutlich zu sehen.



Das sagen Johnson und Merkel zum Brexit

Nach dem Abspielen der Nationalhymnen schritten Merkel und Johnson gemeinsam die Ehrenformation des Bundeswehr-Wachbataillons ab, bevor sie zu einem ausführlichen Gespräch ins Kanzleramt gingen. Dabei warb Merkel erneut für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU. Allerdings sei man auch auf einen nicht verhandelten Brexit vorbereitet, sagte Merkel. Auch Johnson sagte, er wolle einen verhandelten Austritt.

Merkel sagte, es gehe jetzt darum, den Austritt so zu gestalten, dass es weiterhin gute Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU sowie Deutschland möglich seien. Diese seien sehr eng und freundschaftlich, und dies sollten sie auch in Zukunft sein. Wenn Großbritannien schließlich ein Drittstaat sei, sollte man über eine Freihandelszone verhandeln.



Bei der Ankunft Johnsons gab es "No-Brexit"-Rufe von Bürgern. Am Donnerstag reist der britische Premier weiter nach Paris, wo er vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfangen wird.