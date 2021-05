Wegweisendes Urteil : Bundesfinanzhof weist Klage gegen doppelte Besteuerung der Rente ab

Ist die Besteuerung der Rente rechtens? Mit dieser Frage hat sich der Bundesfinanzhof beschäftigt und ein wegweisendes Urteil gefällt.

München | Der Bundesfinanzhof warnt vor einer verbotenen Doppelbesteuerung künftiger Rentnergenerationen. Auf diese Gefahr weist der X. Senat in einem am Montag verkündeten Urteil hin. Nach Einschätzung des höchsten deutschen Finanzgerichts dürfen weder der Grundfreibetrag noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in die Berechnung des steuerfreien Anteils ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.