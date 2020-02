Seit 2015 regieren SPD und Grüne in einer Koalition. Am 23. Februar wurde in Hamburg erneut gewählt.

von Lorena Dreusicke, Barbara Glosemeyer, Markus Lorenz, Jakob Koch, Maximilian Matthies, Julian Willuhn, dpa und Martin Sonnleitner

23. Februar 2020, 15:23 Uhr

Hamburg | Hamburg hat eine neue Bürgerschaft gewählt: Bei der bundesweit bislang einzigen Wahl auf Länderebene in diesem Jahr wurde über die Vergabe der 121 Sitze im Parlament entschieden.