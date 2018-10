„Zentrale Bedeutung der Nato“ : Britischer Verteidigungsminister will Einheiten in Deutschland belassen

Ein Totalabzug der britischen Soldaten aus Deutschland ist vom Tisch. Der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson setzt stattdessen auf enge Zusammenarbeit und betonte im Gespräch mit unserer Redaktion die Bedeutung der Nato. Am Freitag trifft er Ursula von der Leyen.

von Kathrin Pribyl

02. Oktober 2018, 12:46 Uhr

London | Vor dem Treffen mit seiner deutschen Amtskollegin von der Leyen (CDU) hat der britische Verteidigungsminister das Bekenntnis seines Landes zur Nato bekräftigt und eine besondere Beziehung zu Deutschland betont. Gavin Williamson sagte unserer Redaktion in London, „wir sind uns alle über die zentrale Bedeutung der Nato einig“. Was die atlantische Allianz derzeit und weiterhin tue, sei von besonderer Bedeutung. Auch der Brexit gefährde die militärische Zusammenarbeit mit Deutschland nicht. „Wir hatten immer historisch starke Verbindungen zwischen Großbritannien und Deutschland. Das ist es, worauf wir aufbauen wollen“, erklärte der Politiker der Konservativen.



Einen zwischenzeitlich erwogenen Totalabzug der britischen Streitkräfte aus Deutschland soll es Williamson zufolge nicht mehr geben. Zwar solle die Zahl der im übrigen Europa stationierten Soldaten nach dem für März 2019 anstehenden EU-Austritt deutlich reduziert werden. Erhalten werden sollen aber in Deutschland die Standorte Minden, Paderborn/Augustdorf, Mönchengladbach und Dorsten/Wulfen mit einer Stammbesetzung von mehreren Hundert Briten. „Die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Deutschland hat sich stets als äußerst beständig erwiesen“, betonte der Brexit-Befürworter Williamson. Am 5. Oktober wird er gemeinsam mit von der Leyen die Truppen in Minden und Augustdorf besuchen und mit einem „Joint Vision Statement“ Vereinbarungen über die künftige militärische Zusammenarbeit beider Länder unterschreiben.