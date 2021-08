Chaotische Zustände in Kabul : Newsblog: Briten hinterließen offenbar sensible Daten von Helfern

Britische Diplomaten haben einem Bericht der Londoner "Times" zufolge bei der Evakuierung ihrer Botschaft in Kabul sensible Daten afghanischer Ortskräfte und Bewerber hinterlassen. Alle Infos im Newsblog.

Kabul | Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der militant-islamistischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschweren weiter die Evakuierung. Mehr zum Thema Bundeswehr bricht Afghanistan-Evakuierung wegen Terrorgefahr...

